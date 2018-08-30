"Я из Донецка, бандеры!": в маршрутке на Днепропетровщине женщина закатила скандал из-за украинского языка (видео)

Женщина также попросила не провоцировать ее, иначе она ударит.

29 августа в маршрутке, следовавшей из Новомосковска в Павлоград Днепропетровской области, уроженка Донецка требовала прекратить разговаривать на украинском.

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"Сажусь мирно-тихо на свое место, звонит собрат из 56-ой бригады, говорю на украинском языке с ним о том, о сем, и где-то через пару минут слышу крик справа: "Хватит, хватит, бандера, я из Донецка ... х**лы е**ные, бандеры!", - цитирует диалог мужчины со сторонником "русского мира" сообщество "Україна говорить" в Facebook.

Далее мужчина начал съемку, но женщина, увидев камеру, начала вести себя более сдержанно.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, в Одессе от работы отстранен водитель маршрутки, который регулярно издевался над участником боевых действий на востоке Украины.