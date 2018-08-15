В Одессе наказали водителя маршрутки, который регулярно издевался над участником АТО

За время отстранение от работы зарплата водителю начисляться не будет.

В Одессе от работы отстранен водитель маршрутки, который регулярно издевался над участником боевых действий на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько.

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По его словам, речь о водителе пассажирского автобуса маршрута №232, который регулярно насмехался над одним из пассажиров, пользовавшегося законным правом на бесплатный в общественном транспорте. В числе издевательств, которые позволил себе водитель, – непристойный жест (средний палец).

Как отметил Илько, водитель на неделю отстранен «за некультурное отношение» по 22 августа включительно. За данный период заработная плата водителю Валентину Бабчинскому начисляться не будет.

Соответствующий приказ 13 августа подписал руководитель ПАО «Севертранс».

Как сообщал УНИАН, участник военной операции по защите Украины от российской агрессии на востоке Украины Геннадий Бурлаков пожаловался на водителя, который его систематически унижает. Об этом Бурлаков написал в социальных сетях.