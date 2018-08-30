В Киеве ограбили и подожгли книжный магазин с избитым продавцом внутри

Нападавшие подожгли помещение изнутри.

В Киеве на улице Строителей (станция метро "Дарница") подожгли книжный магазин.

Продавца избили, передает 112.ua.

"Мужчину очень сильно избили, его госпитализировали. У него множество ушибов и гематом, возможно сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

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По словам директора магазина, нападавшие зашли в магазин и попросили показать книгу "подарок учителю". Когда продавец отвернулся, мужчины ударили его в спину. Когда упал - начали бить его ногами.

Когда продавец был почти без сознания, нападавшие подожгли помещение изнутри. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса.

По сообщению страницы dtp.kiev.ua в сети Facebook, воры избили продавца книжного магазина. Затем нападавшие забрали из помещения деньги, закрыли книжный магазин с избитым продавцом и подожгли его.

Сейчас магазин закрыт, в нем проводят следственные действия.

Полиция пока не комментировала инцидент.