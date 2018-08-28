В Одессе полиция разыскивает горе-мать, которая бросила месячного младенца на пляже

Сначала женщина шла пляжем и тащила младенца по песку, держа за одну руку.

В Одессе полиция разыскивает женщину, бросившую сегодня младенца на пляже «Отрада».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, вызов поступил около 17.00 о том, что на пляже «Отрада» находится брошенный младенец.

«За считанные минуты инспекторы отреагировали на вызов. Уже на месте патрульные увидели женщину, которая держала ребенка на руках. Заявительница рассказала, что неизвестная женщина шла по пляжу и тянула младенца по песку, держа за одну ручку. Небезразличная гражданка стала на защиту ребенка, не дав продолжать противоправные действия. Тогда мать бросила месячного сына и ушла в неизвестном направлении», - сообщили в пресс-службе.

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На место происшествия сразу вызвали скорую. В патрульной полиции выразили благодарность женщине, которая спасла младенца, проявив гражданскую позицию.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области отметили, что ребенка осмотрели медицинские работники, которые утверждают, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. В дальнейшем младенца, которому на вид – до месяца, передадут в учреждение здравоохранения.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности матери и обстоятельств происшествия.