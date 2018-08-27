Россиянин пытался вывезти из Украины книгу середины XIX века

Пограничники изъяли издание и отправили на экспертизу.

Украинские пограничники вместе с таможенниками предотвратили попытку вывоза из Украины старинной книги.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Инцидент произошел в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине. При проверке багажного отделения микроавтобуса "Мерседес", который направлялся в Российскую Федерацию, правоохранители обнаружили старинную книгу. Это было издание "КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" 1877 года выпуска.

Книгу пытался вывезти с Украины 63-летний гражданин России, который ехал в микроавтобусе в качестве пассажира.

Пограничники изъяли книгу и передали для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности.