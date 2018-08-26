Вблизи Балаклеи на Харьковщине горит свалка

Площадь пожара составляет 1,5 гектара. К его тушению задействован пожарный вертолет Ми-8. Пострадавших нет.

Вблизи города Балаклея Харьковской области горит свалка.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, в 12.05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки за пределами г. Балаклея.

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Спасательные подразделения установили, что огонь распространился по мусорной свалке на площади около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на рядом расположенную городскую мусорную свалку.

К месту вызова сразу были направлены дополнительные силы и средства. Сейчас на пожаре работают 9 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС: 9 спецавтомобилей и 40 человек. Кроме того, спасателям помогают добровольная пожарная команда поселка Андреевка, добровольная пожарная дружина частного сельскохозяйственного предприятия «Світанок» и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны.

В 16.05 пожарный вертолет Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. На данный момент произведено 7 сбросов воды.

Работы по пожаротушению продолжаются. В 16.53 возгорание локализовано.

Пострадавших нет.