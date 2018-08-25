Полиция не увидела следов поджога виноградников французского винодела в Одесской области

Также правоохранители отметили, что кусты винограда "не повреждены".

В управлении полиции Одесской области заявили, что осмотрели место пожара на виноградниках Кристофа Лакарена и не обнаружили посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ.

Об этом говорится в сообщении полиции, обнародованном на сайте облуправления.

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"25 августа в Белгород-Днестровский отдела полиции обратился житель с.Шабо с заявлением о том, что накануне вечером неизвестные якобы подожгли его виноградник. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра установлено, что территория, на которой произошел пожар, находится за пределами населенного пункта, внешне похожая на заброшенные виноградники и поросла сухой травой, которая в некоторых местах выгорела", - говорится в сообщении.

Также правоохранители отметили, что кусты винограда "не повреждены".

"Событие зарегистрировано в установленном законом порядке. Продолжается проверка", - отметили в Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, французский винодел Кристоф Лакарен заявил о поджоге его виноградников в Одесской области.