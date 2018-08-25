На Одесщине подожгли виноградники французского винодела

Он также обращается к президенту Украины Петру Порошенко, отмечая, что в июле в отеле "Интерконтиненталь" в Киеве после бизнес-форума говорил с ним о проблеме с рейдерами, которые покушаются на его землю.

Французский винодел Кристоф Лакарен заявляет о поджоге его виноградников в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Лакарен, который более 10 лет проживает в поселке Шабо Белгород-Днестровского района области, заявил в Facebook.

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«Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников. Уже 20 га сгорело...», - написал Лакарен.

Он также обращается к президенту Украины Петру Порошенко, отмечая, что июля в отеле "Интерконтиненталь" в Киеве после бизнес-форума говорил с ним о проблеме с рейдерами, которые покушаются на его землю.

«О рейдерах, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и уверили, что проблема будет рассмотрена...», - написал предприниматель.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года Лакарен заявил, что подвергается нападениям соседей, которые, по его словам, хотят отобрать у него землю. На этой земле француз выращивает виноград, в том числе, для виноделия.

Как утверждал предприниматель, местные жители незаконно выкорчевали 11 га виноградников, один из «проблемных» пайщиков ранил из ружья его собаку.

В январе 2016 года ГФС заявила о незаконном производстве и продаже вина известным французским парфюмером-виноделом Кристофом Лакареном в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Тележурналист Павел Шеремет (застрелен в июле 2016-го) и тогда глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заступились за француза, заявив, что на него «наехали» и «подставили».