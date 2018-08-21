На одесском рынке "7 километр" нашли контрабанду на сумму 150 миллионов долларов (видео)

21:00, 21 августа 2018
Происшествия
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Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, говорится в сюжете ТСН.

Сотни контейнеров с товаром без документов о растаможке обнаружили во время перекрытия очередного канала контрабанды на Одесской таможне.

В Генпрокуратуре предполагают, что эти ткани были похищены из одесской таможни. По данным следователей зафиксированы факты вывоза 37 контейнеров с нерастаможенным грузом.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине изъяли партию контрабандного кокаина на 1,5 миллиона гривен.

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Теги: #контрабанда#Одеса