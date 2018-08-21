На одесском рынке "7 километр" нашли контрабанду на сумму 150 миллионов долларов (видео)
21:00, 21 августа 2018Происшествия
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По словам генпрокурора, речь идет о 100 тысячах тонн тканей.
На рынке "7 километр" в Одессе обнаружили контрабанду на 150 миллионов долларов
На территории одесского рынка "7 километр" фиксали нашли 100 тысяч тонн контрабандной ткани на сумму в 150 миллионов долларов.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, говорится в сюжете ТСН.
Сотни контейнеров с товаром без документов о растаможке обнаружили во время перекрытия очередного канала контрабанды на Одесской таможне.
В Генпрокуратуре предполагают, что эти ткани были похищены из одесской таможни. По данным следователей зафиксированы факты вывоза 37 контейнеров с нерастаможенным грузом.
Как сообщал УНИАН, на Харьковщине изъяли партию контрабандного кокаина на 1,5 миллиона гривен.
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