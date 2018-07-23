В Харьковской области изъяли партию кокаина на 1,5 миллиона гривень

СБУ блокировала деятельность международной группировки торговцев кокаином.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, во время многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями.

По сведениям СБУ, товар ввозился в нашу страну курьерами. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази.

В конце прошлой недели сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тыс. евро. У наркодельца изъяли три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более 300 граммов.

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По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «черного рынка» составляет почти 1,5 млн грн.

Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.