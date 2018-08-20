В Харьковской мэрии произошла стрельба: убит полицейский, ранен охранник (фото, видео)

В полиции рассказали, что информация о том, что возле горсовета слышны выстрелы, поступила около 00:37.

В ночь на 20 августа неизвестный ворвался в здание городского совета Харькова, где выстрелил и ранил охранника, а также патрульного полицейского, который умер в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что первыми на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции.

"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из правоохранителей. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что информация о том, что возле горсовета слышны выстрелы, поступило в полицию около 00:37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

Как сообщил с места происшествия начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции» патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападающего. Сейчас его личность устанавливается.

Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

В свою очередь издание "Харьков.Live" со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед тем, как зайти в помещение мэрии, нападающий сделал около десяти выстрелов в двери здания и ранил охранника.

Отмечается, что позже преступник был убит на улице.

Видео: ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.