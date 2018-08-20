Нападавший на Харьковский горсовет расстрелял еще и авто с ребенком

В ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу.

Мужчина, который устроил стрельбу в мэрии Харькова, также стрелял в автомобиль Škoda с ребенком.

Об этом на брифинге в Харькове сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех, передает телеканал «112 Украина».

"Мужчина стрелял в дверь горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они поехали. Машина ждала зеленого света светофора. Нападавший начал стрельбу по машине, люди пытались уехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, по которому стрелял нападавший, двое взрослых и ребенок", – отметил Бех.

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Отмечается, что в настоящее время открыто три уголовных производства.

"Статья 348 - убийство работника правоохранительного органа. Покушение на убийство двух и более (правоохранителей) - 2 ч. ст. 115 УК и ч 2. ст. 115 - относительно выстрелов по автомобилю Škoda", – добавил Бех.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего, личность которого устанавливается. Полицейский, который получил травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал», переделанные под стрельбу боевыми патронами. Личность нападавшего пока не установлена - на вид ему 30-35 лет, имеет спортивное телосложение. Правоохранители изучают несколько версий причин нападения. Одна из них - нападение спровоцировано действиями городской власти относительно застреленного нападавшего или членов его семьи. Другая версия касается возможных психических отклонений, усугубленных употреблением алкоголя или наркотиков. Третья версия - хулиганство.