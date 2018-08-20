ДТП с машиной патрульных в Сумах: 24-летняя пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии

У нее диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

В Сумах одна из семи пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля патрульных Toyota Prius и автомобиля Audi находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом сегодня, 20 августа, во время аппаратного совещания заявил заместитель городского головы Максим Галицкий.

«В реанимационное отделение областной больницы госпитализировали 24-летнюю девушку, которая находится в крайне тяжелом состоянии, без сознания, у нее диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа», - доложил чиновник.

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По его данным, также в хирургическое отделение госпитализирован мужчина 1983 года рождения, у которого диагностирована политравма, а в нейрохирургическое отделение доставлена женщина 1988 г.р. с черепно-мозговой травмой и ушибом грудины.

«В ортопедическое отделение госпитализированы два человека: мужчина 1983 г. р. с черепно-мозговой травмой и поражением костей таза, и женщина 1987 г.р., член патрульного экипажа, с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Кроме того, за медицинской помощью к врачам обращались 26-летний водитель патрульного автомобиля и 51-летняя пассажирка Аudi. Им назначено амбулаторное лечение», - отметил Галицкий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 19 августа.

Также, по данным ведомства, в ДТП пострадали шесть человек: четверо прохожих, пассажир служебного автомобиля и пассажир Аudi.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Сумах произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius и автомобиля Audi.

По информации начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, по предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал по ул. Петропавловская по вызову с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, в то же время по ул. Перекопская ехала Audi. На перекрестке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейский автомобиль в бок, в результате чего он вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов.

В результате ДТП пострадали семь человек. Бригадами «скорой помощи» в Сумскую областную больницу было доставлено пять пострадавших, еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно.