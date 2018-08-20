СМИ выяснили подробности стрельбы в Харькове: ранив охранника, стрелок пошел гулять по горсовету

Пострадавший охранник мэрии госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Журналистам стали известны подробности ночной стрельбы у стен Харьковского горсовета, в результате которой были ранены несколько человек и убит один полицейский.

Как сообщает местное издание NewsRoom, пострадавший охранник мэрии находится в тяжелом состоянии в БСМП.

Читайте также"Нападавший мог быть не в себе": названы версии причин стрельбы возле Харьковского горсовета

Как сообщает издание, ссылаясь на собственный источник, сотрудник частной охранной фирмы вышел из здания горсовета на улицу, потому что принял выстрелы за взрывы петард. Стрелок сразу же открыл огонь по мужчине и ранил его, а затем зашел в здание.

Находившиеся там невооруженные охранники спешно ретировались, после чего стрелок беспрепятственно поднялся на второй этаж, где расположены кабинеты мэра Геннадия Кернеса и его замов, но вскоре спустился вниз. К тому моменту на входе преступника уже ждали патрульные.

По словам источника, стрелок был одет в синюю куртку и темные джинсы, на голове у него была бейсболка. При себе у мужчины не оказалось ни одного документа, поэтому силовики все еще выясняют его личность. На вид убитому около 35 лет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле Харьковского горсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.