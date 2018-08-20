"Нападавший мог быть не в себе": названы версии причин стрельбы возле Харьковского горсовета

Мотивы нападавшего пока не установлены, изучается несколько версий. По словам Геращенко, нападавшему на вид 30-35 лет, он спортивного телосложения.

Мужчина, открывший стрельбу этой ночью в Харьковском горсовете, был застрелен полицейскими на месте преступления.Личность нападавшего пока не установлена.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко в Facebook. Он добавил, что нападавшему на вид 30-35 лет, он спортивного телосложения.

"При нем было обнаружено два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - «Байкал», также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов", - сказано в сообщении.

Мотивы нападавшего пока не установлены, изучается несколько версий.

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"Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи. Другая версия касается возможных психических отклонений усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счёт. О том что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колёсам проезжавшего мимо автомобиля Шкода Октавия", - добавил Геращенко.

Третья версия - нападение было совершено из хулиганских мотивов.

"После установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения", - подытожил нардеп.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле Харьковского горсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.