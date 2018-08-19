В Польше предъявили обвинение водителю украинского автобуса, который попал в ДТП

Украинец не признал своей вины и дал объяснения.

Прокуратура в Перемышле допросила и предъявила обвинение водителю украинского автобуса, который попал в дорожно-транспортное происшествие 17 августа.

Как сообщает Польское радио, заместитель окружного прокурора Беата Стажецка-Скшипец заявила, что 42-летний Николай Л. в воскресенье, 19 августа, был допрошен в качестве подозреваемого, и ему было предъявлено обвинения. Мужчина не признал своей вины и дал объяснения.

По словам прокурора, подозреваемый заявил, что дорога была тяжелой, а он не был ознакомлен с этим маршрутом. Он сказал, что, когда увидел знак, который информировал о серпантине, ехал со скоростью 50-60 км/ч, а знака об ограничении скорости до 30 км/ч он не заметил.

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Прокурор сообщила, что судебный эксперт в области дорожного движения оценил, что водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную в этом месте - по предварительным данным, 75 км/ч.

Допрос украинца продолжался более 4 часов. В слушании участвовал переводчик. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте на три месяца.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы.

Всего в автобусе находился 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.

Ранее директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.

Также Погорельцев сообщил, что туроператор «Аккорд-Тур» за свой счет перевезет из Польши в Украину граждан, которые больше не нуждаются в медицинской помощи после ДТП.