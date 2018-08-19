На Львовщине в ДТП попал автобус с туристами, один из водителей был пьян (фото, видео)

Содержание алкоголя в крови виновника аварии в 13 раз превышал допустимую норму.

На Львовщине вблизи города Золочев столкнулись легковой автомобиль и туристический автобус сообщением "Херсон-Варшава". В результате столкновения автобус съехал в кювет.

Как сообщает Zaxid.net в ДТП пострадала одна из пассажирок автобуса и пассажир Mercedes.

Как отметили в полиции, 34-летний житель Золочева не справился с управлением, вследствие чего допустил столкновение с автобусом, который ехал в попутном направлении. После удара автобус, в котором находилось 44 пассажира и водитель, съехал в кювет.

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Пассажира легкового авто 1979 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, также известно, что в одной из пассажирок автобуса диагностировали ушиб ноги.

Как пишет местное издание "Золочев.нет", во время проверки на опьянение оказалось, что содержание алкоголя в крови 34-летнего водителя Mercedes составляет 2,6 промилле, что в 13 раз выше нормы.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Польше в районе города Лещава Дольна, недалеко от Пшемышля, автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. В результате аварии трое человек погибли, еще около 50 человек пострадали.