Полиция подтвердила смерть украинцев в ДТП с автобусом в Польше

Украинский консул срочно уехал в Перемышль, рядом с которым произошло ДТП.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли и получили травмы украинцы.

Об этом заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил в комментарии УНИАН.

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"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшей там 17 августа около 23:00 по местному времени", - сообщил дипломат.

"По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины. Пострадавшие госпитализированы в больницы городов Перемышль и Санок. Остальные граждане размещены в местных школах и хостелах", - добавил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Польше в районе города Лещава Дольна, недалеко от Пшемышля, автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть.

В результате аварии трое людей погибли, еще около 50 человек пострадали.