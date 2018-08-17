Мэр Львова: вода сошла, но есть много болота, которое необходимо убирать отдельно

Трамваи и троллейбусы пошли по всем маршрутам, сообщил Садовый.

Мэр Львова сообщил о ситуации после сильного ливня и потопа в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"По состоянию на эту минуту все дороги проездные. Кроме некоторых межквартальных, где упали деревья. Вода, в основном, вся сошла, но есть много болота, которое необходимо убирать отдельно. Трамваи и троллейбусы пошли по всем маршрутам. Коммунальщики приступили к порезке поваленных деревьев - в ближайшие часы будут убраны", - сообщил Садовый.

Как сообщал УНИАН, кое-где во Львове люди добираются до затопленных машин на резиновых лодках.