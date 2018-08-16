На трассе Киев-Чоп автобус, полный туристов, столкнулся с грузовиком (фото)
13:22, 16 августа 2018Происшествия
310 0
Удар пришелся на переднюю часть транспортного средства, у автобуса видны повреждения в районе кабины водителя.
Автобус следовал из Будапешта / 032.ua
Сегодня, 16 августа, на участке трассы Киев-Чоп в селе Нагорном Львовской области разбился туристический автобус, возвращавшийся из Будапешта.
Об этом сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
На месте работает полиция и скорая помощь / 032.ua
Автобус Serkhof, полный туристов, столкнулся с грузовиком «МАН». Удар пришелся на переднюю часть транспортного средства, у автобуса видны повреждения в районе кабины водителя. На месте работает полиция и скорая помощь. Количество потерпевших уточняется, от госпитализации все учатники ДТП отказались.
Известно, что автобус следовал из Будапешта (Венгрия).
Как сообщал УНИАН, на Виннитчине на дорогу разлилось 10 тонн мазута.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter