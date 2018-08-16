На трассе Киев-Чоп автобус, полный туристов, столкнулся с грузовиком (фото)

Удар пришелся на переднюю часть транспортного средства, у автобуса видны повреждения в районе кабины водителя.

Сегодня, 16 августа, на участке трассы Киев-Чоп в селе Нагорном Львовской области разбился туристический автобус, возвращавшийся из Будапешта.

Об этом сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Автобус Serkhof, полный туристов, столкнулся с грузовиком «МАН». Удар пришелся на переднюю часть транспортного средства, у автобуса видны повреждения в районе кабины водителя. На месте работает полиция и скорая помощь. Количество потерпевших уточняется, от госпитализации все учатники ДТП отказались.

Известно, что автобус следовал из Будапешта (Венгрия).

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