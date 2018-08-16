На Виннитчине на дорогу разлилось 10 тонн мазута (видео)

У грузовика, перевозившего опасный груз, оторвалось колесо, и он врезался в автоцистерну.

На Виннитчине на дороге Винница-Гайсин растеклось десять тонн мазута. Жидкость заняла полкилометра пути.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

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У грузовика, перевозившего опасный груз, оторвалось колесо, и он врезался в автоцистерну.

Спасатели засыпали черную жидкость песчаной смесью и должны вывезти землю, пропитанную мазутом.

"Только делали ходовую и колодки меняли. Резина новая. Это непредсказуемо, хорошо, что хоть без ДТП. Такое колесо могло бы убить кого-то", - рассказал Сергей Коваль, водитель грузовика.

Одну полосу движения было перекрыто. На водителя составили админпротоколы.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине в ДТП погиб участник АТО, который ехал на собственную свадьбу.