Во время обысков у банды «Белое братство» изъяли оружие и наркотики

Полицейские провели 50 обысков, изъяв доказательства противоправной деятельности наркогруппировки. Количество и стоимость изъятого устанавливается.

Во время обысков, которые проводились 14 августа у членов организованной преступной группировки «Белое братство» в Днепропетровской области, изъяты оружие, наркотики и деньги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, работники Департаментов противодействия наркопреступности и уголовного розыска Нацполиции совместно с правоохранителями Житомирской области провели 50 санкционированных обысков в Днепропетровской области, изъяв доказательства противоправной деятельности масштабной наркогруппировки.

Во время обысков изъяты холодное оружие, части к ружьям, гранаты и запалы, патроны, до сотни сим-карт различных операторов связи и столько же банковских карточек, наркотические вещества растительного и синтетического происхождения, автомобиль, электронные сканеры, регистрационные номера автомобилей, документы и справки из ломбардов, наличные в гривне и валюте, другие свидетельства противоправной деятельности. Количество и стоимость изъятого устанавливается.

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В полиции уточнили, что обыски проводились в рамках расследования резонансного дела, где фигурируют ранее задержанные в Житомирской области лидер группировки Ян Яцишин и киллер Руслан Лисанов.

«Следовательно, кроме уже инкриминируемых подозреваемым преступлений, как покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, документируем и изготовление и торговлю амфетамином в больших масштабах», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 августа в городе Никополь Днепропетровской области правоохранители провели обыски у членов организованной преступной группировки «Белое братство», которое производит и продает наркотики на территории Украины.

В конце июля в Житомирской области полицейские задержали лидера этой группировки Яна Яцишина и киллера Руслана Лисанова. Их подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к преступной наркогруппировке. 30 июля в Житомире суд взял под стражу обоих злоумышленников.