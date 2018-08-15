В Никополе полицейские "зашли в гости" к банде наркоторговцев "Белое братство" (фото)

Аброськин отметил, что главарь банды, которая сбывала наркотики по всей Украине, был задержан ранее, и ему не удалось подкупить полицейских, как он привык делать.

В Никополе Днепропетровской области 14 августа полиция провела обыски по делу преступной организации "Белое братство". Члены банды изготавливали наркотики и сбывали их по всей Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполіції Вячеслав Аброськин.

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Он отметил, что главаря банды по прозвищу "Яцык" еще в начале августа арестовали в Житомире за организацию заказного убийства. "Любимые слова "Яцыка" при любом задержании: "Рисуйте любую цифру, которая вам нравится, и все будет". Но не сработало", - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве задержали патрульного полицейского, причастного к сбыту наркотиков.