Как из концлагеря: появились подробности о семье, которая морила голодом 4-летнего сына, отец - депутат (фото, видео)

Мальчик весил вдвое меньше нормы для своего возраста.

На Кировоградщине принудительно забрали из семьи изможденное голодом дитя. Четырехлетний мальчик, отец которого оказался депутатом райсовета, весил всего семь килограммов – это вес несколькомесячного младенца.

"Я тридцать лет работаю, но такого не видела. Он загорожен был, чтобы он не просил, не надоедал", - рассказала педиатр Людмила Ляшенко, говорится в сюжете ТСН.

Увиденным чиновники были шокированы. "У ребенка действительно вид, как дети, которых мы видим на съемках из концлагерей", - рассказал начальник службы по делам детей Юрий Мироненко.

Соседка и давняя подруга семьи Татьяна Алексеева уверяет, что у ребенка было все необходимое. "В последнее время он ел хорошо. Наталья три-четыре раза на день его кормила", - говорит она.

Читайте также9-месячный мальчик, которого пьяная мать выбросила в реку, пришел в себя после комы (видео)

Отец мальчика считает, что все это стало политической расправой за его позицию. По телефону он сообщил, что Владик заболел, потому что в детстве над ним ставили опыты в местной больнице.

"Обращались неоднократно к врачам – врачи игнорировали постоянно. Последний год я заметил, что ребенок очень худеть начал, я покупал, чтобы поддерживать иммунитет ребенка, витамины", - говорит Александр Мольченко.

"Я считаю, что это последствия тех экспериментов, которые ставила и медсестра в этой больнице", - заявил он.

В детской областной больнице, куда срочно доставили малыша, уже есть первые результаты обследования – медики говорят, что мальчик абсолютно здоровый, но голодный. Сейчас его учат кушать.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. "Это злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком. Это предусматривает ограничение свободы – от 2 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок", - пояснил заместитель начальника Новоукраинского отделения полиции Станислав Ищенко.

Пока мальчика будут откармливать в больнице, чиновники будут ходотайствовать об исключении его из семьи, а также будут решать судьбу остальных детей из этой семьи.

Как сообщали СМИ, 14 августа, в Новоукраинке Кировоградской области от родных родителей спасли четырехлетнего мальчика, который вместо 16 килограммов – нормы для своего возраста – весил всего 7.