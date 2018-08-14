СМИ: на Кировоградщине родители морили голодом четырехлетнего сына, он весит всего 7 кг (фото)

Сейчас решается вопрос о лишении прав родителей, однако все будет зависеть от заключения судмедэкспертизы и суда.

В Новоукраинке Кировоградской области от родных родителей спасли четырехлетнего мальчика, который вместо 16 килограммов – нормы для своего возраста – весил всего 7.

"Мы застали ребенка в кроватке с головы до пят испачканного собственными фекалиями", – рассказывают "Кировоградской правде" очевидцы.

"Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички", - добавили свидетели.

Сколько ребенок недоедал – специалисты не берутся гадать. Ждут результатов обследования.

"Ребенка доставили к нам в сопровождении социальных служб. Сейчас мальчика обследуют. Его состояние не угрожает жизни", – прокомментировали в медучреждении, где сейчас находится ребенок.

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В службе по делам детей исполнительного комитета Новоукраинского горсовета ситуацию комментируют сдержанно. Там говорят, 9 августа педиатр и медсестра сообщили, что во время осмотра десятимесячного младенца увидели в семье в тяжелом состоянии другого ребенка – истощенного четырехлетнего мальчика. Несмотря на настояния медиков, госпитализировать мальчика родители категорически отказались.

"Мы сразу поехали к семье, однако в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители, в свою очередь, обратились в суд", – комментирует начальник службы по делам детей Александр Спринсян и объясняет, что в квартиру попали только после того, как полиция получила разрешение суда.

В службе констатируют, что до сих пор семья не стояла у них на учете, потому что сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало, а также не было возможности осмотреть и оценить условия проживания детей, поскольку работников родители не пускали в помещение. В то же время там отмечают, что сейчас решается вопрос о лишении прав родителей, однако все будет зависеть от заключения судмедэкспертизы и суда.

Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей – 2008, 2012 и 2017 годов рождения. Те визуально в удовлетворительном состоянии.

Тем временем правоохранители открыли уголовное производство за злостное невыполнение родительских обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в марте на Закарпатье мать заморила голодом трехлетнего сына. Сутки он пролежал в кроватке, пока с заработков не приехал отец.