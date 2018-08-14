В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО экс-директор лагеря «Виктория»

Как уточнили в пенитенциарной службе, фигурант направлен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья и что в медицинском учреждении он находится под охраной.

В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО Петрос Саркисян - экс-директор детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое детей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киевском районном суде Одессы должно было состояться очередное заседание по объединенному делу в отношении Саркисяна, который подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, и его заместителя Татьяны Ланиной, которой инкриминируют присвоение 120 тыс. грн бюджетных средств.

Однако в суд Саркисяна не доставили, как пояснил конвой, из-за того, что его в следственном изоляторе не оказалось в связи с госпитализацией.

Как уточнили в пенитенциарной службе, фигурант направлен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Отмечается, что в медицинском учреждении он находится под охраной.

Ланина также на заседание не явилась. По словам ее адвоката, тоже из-за проблем со здоровьем.

Следующее заседание должно состояться 16 августа.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих девочек - воспитанниц творческого коллектива «Адель».

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря Ланина возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

2 июля адвокат 37 потерпевших семей заявил ходатайство о взыскании в качестве морального ущерба с Одесского горсовета 3,9 млн грн.

В конце июля суд объединил дела Ланиной и Саркисяна. Последний несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем, ему вызывали в суд скорую помощь. Он единственный из фигурантов содержится в СИЗО.