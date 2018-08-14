В киевском метро произошло ЧП (фото)

14:17, 14 августа 2018
Происшествия
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ЧП произошло на станции &quot;Вокзальная&quot; / dtp.kiev.ua

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Инцидент случился на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в киевском метрополитене… На эскалаторе упала женщина, пока без сознания…", — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в полиции рассказали детали ДТП на Троещине, в результате которого пострадали пять человек.

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Теги: #Киев#метро