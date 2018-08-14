В киевском метро произошло ЧП (фото)
14:17, 14 августа 2018Происшествия
1075 0
Женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен.
ЧП произошло на станции "Вокзальная" / dtp.kiev.ua
Во вторник, 14 августа, в киевском метрополитене произошел инцидент — женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания.
Читайте такжеНа столичном Подоле горела больница (фото)
Инцидент случился на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"ЧП в киевском метрополитене… На эскалаторе упала женщина, пока без сознания…", — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в полиции рассказали детали ДТП на Троещине, в результате которого пострадали пять человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter