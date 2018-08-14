В киевском метро произошло ЧП (фото)

Женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен.

Во вторник, 14 августа, в киевском метрополитене произошел инцидент — женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания.

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Инцидент случился на станции "Вокзальная", подъем пассажиров был прекращен, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в киевском метрополитене… На эскалаторе упала женщина, пока без сознания…", — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в полиции рассказали детали ДТП на Троещине, в результате которого пострадали пять человек.