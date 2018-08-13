В полиции рассказали детали ДТП на Троещине, в результате которого пострадали пять человек (фото, видео)

В Киеве полиция устанавливает причины ДТП на Троещине, в результате которого пострадали пять человек, среди них - шестилетняя девочка.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, информация о ДТП с участием двух автомобилей в Деснянском районе поступила в полицию в 13:12.

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На месте правоохранители установили, что на перекрестке автомобиль «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ГАЗ» («Волга»), в результате чего произошло столкновение, а «ГАЗ» перевернулся. На момент аварии в салоне «ВАЗа» находились мужчина и женщина, а в «Волге», кроме мужчины и женщины, девочка. Все они были доставлены в больницы. Информация о пострадавших в результате ДТП пешеходов в полицию не поступала.

Сведения о ДТП зарегистрированы в Журнале единого учета Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«Правоохранители установят механизм и причины ДТП после проведения всех следственных действий и экспертиз», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в соцсети появились сообщения о ДТП на перекрестке улиц Лисковская и Оноре де Бальзака, в результате которого пять человек были госпитализированы.