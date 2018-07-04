На пляже в Одессе забил огромный гейзер из грязи (видео)

11:37, 04 июля 2018
Происшествия
895 0
Грязная вода попадала сразу в море / скриншот

Читайте такжеВ Киеве одну из улиц 15 минут заливало кипятком, пострадали авто (видео)

Видео опубликовал в Facebook Александр Шишлянников. Пользователисчитают, что это ливнёвка выходит в море

Ранее в центре Днепра из-за прорыва водопровода образовался гейзер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#море