На пляже в Одессе забил огромный гейзер из грязи (видео)

Тысячи кубометров неочищенной воды выбросило прямо в рекреационную зону.

Отдыхающие заметили после ливня огромный гейзер грязной воды в нескольких метрах от берега на пляже в Аркадии.

Читайте такжеВ Киеве одну из улиц 15 минут заливало кипятком, пострадали авто (видео)

Видео опубликовал в Facebook Александр Шишлянников. Пользователисчитают, что это ливнёвка выходит в море

Ранее в центре Днепра из-за прорыва водопровода образовался гейзер.