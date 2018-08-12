В курортной Кирилловке отдыхающие вытащили из воды двух утопленников
03:34, 12 августа 2018Происшествия
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Погибшими оказались 24-летний житель города Ривне и 53-летний житель Днепра.
Погибшими оказались 24-летний житель города Ривне и 53-летний житель Днепра / фото kirillovka.ks.ua
10 августа в Кирилловке Запорожской области отдыхающие нашли и достали из воды тела двух утопленников.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины.
"В 12:00 в районе пляжа СОК "Салют" в пгт Кирилловка Акимовского района, на расстоянии 30 метров от берега отдыхающие обнаружили и достали из воды тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 24-летний житель города Ривне", - говорится в сообщении.
Того же дня в районе базы отдыха "Кристалл" в воде нашли еще одно тело мужчины. Им оказался 53-летний житель Днепра.
Как передает пресс-служба, тела погибших передали на судебно-медицинскую экспертизу.
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