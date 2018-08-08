В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата

Адвокат жены погибшего заявляет на давление со стороны правоохранительных органов.

В Сумах исчезли жена и дочь застреленного председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.

Как сообщил старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких, сегодня около 15.00 в полицию поступило три заявления об исчезновении двух указанных лиц.

«Поступило три обращения в Сумской отдела полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - отметил Крупецких.

По информации местных СМИ, адвокат жены Жука Анатолий Романюк от комментариев на эту тему отказался.

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Вчера, 7 августа, Анна Жук должна была давать пресс-конференцию, но вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Романюк. Он сообщил, что правоохранители оказывали давление на его клиентку во время допроса в ночь после убийства, когда ее привезли в горотдел полиции в три часа ночи 3 августа и продержали там до 17 часов дня.

«На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием», - рассказал адвокат.

Кроме того, по словам Романюка, правоохранители обтерли футболкой Анны Жук пистолет, который был найден возле ее убитого мужа, а бытовая версия убийства «наиболее удобна для следствия».

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета 35-летнего Анатолия Жука. В 2014 году он баллотировался на пост Сумского городского головы. В последнее время был председателем общественной организации «Сумчане». Жук умер от двух огнестрельных ранений - в спину в районе сердца и в левый висок.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В настоящее время рассматривается несколько версий убийства - как на бытовой почве, как связанное с его общественно-политической деятельностью, так и версия заказного убийства. Кроме того, прокуратура проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего.

Начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что на раскрытие этого преступления задействован весь личный состав отдела полиции, криминальной полиции, лучшие специалисты ГУ НП в области.