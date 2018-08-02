В Сумах застрелили экс-депутата горсовета Анатолия Жука

Тело погибшего во дворе собственного дома нашел его отец.

В Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, по предварительной информации, в 19.12 по спецлинии «102» позвонил отец Жука и сказал, что во дворе собственного дома в районе Барановки обнаружил сына с двумя пулевыми огнестрельными ранениями в голову и спину, а недалеко от тела - пистолет.

Больше никаких подробностей в полиции не сообщают. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жуку было 35 лет. В 2014 году он баллотировался на пост Сумского городского головы. В последнее время был председателем общественной организации «Сумчане».

Напомним, сегодня в Каменском Днепропетровской области примерно в 15.15 взорвался микроавтобус «Фольксваген», пострадал депутат Каменского горсовета, который был за рулем.