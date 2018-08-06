На Днепропетровщине в баре избили ветерана АТО

Полиция выясняет обстоятельства инцидента с участником АТО.

Около 2 ночи 5 августа в поселке Карнауховка Днепропетровской области в диско-баре "Скорпион" группа посетителей заведения избила ветерана АТО, инвалида войны 2 группы Константина Коротюка.

Об этом ТСН.uа сообщил сам потерпевший. "Конфликт возник внезапно. Я увидел возле бара девушек, которые вышли справлять нужду прямо возле входа здания. Сделал им замечание, после чего они позвали своих, так сказать, друзей. Я был один, поэтому эти люди и "набросились", - рассказал он.

Потерпевший - инвалид второй группы из-за порока зрения, которые он получил во время участия в боевых действиях под Амвросеевкой в 2014 году — он очень плохо видит, один глаз почти слепой.

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Сейчас пострадавший находится в Днепродзержинской городской больнице скорой помощи в стационарном отделении с повреждениями головы, лица и сотрясением мозга. В день преступления он подал заявление в полицию.

Кроме того, Коротюк утверждает, что к избиению мог быть причастен арендатор бара "Скорпион", который, к тому же, якобы организует в учреждении нелегальную продажу алкоголя в ночное время.

"В этом селе все знают, что этот бар "гудит" до утра, а лицензий на продажу алкоголя там никаких никогда не было", — отметил он.

В свою очередь, в областной полиции подтвердили, что Константин Коротюк обращался к правоохранителям с соответствующим заявлением 5 августа в 10:35.

"В заявлении он написал, что его избил неизвестный мужчина по имени Виталий. Сейчас правовая квалификация инцидента не установлена, ее определят после выяснения степени телесных повреждений. Для этого пострадавшему дали направление на судмедэкспертизу", — заявила пресс-офицер полиции Елена Тимченко.

Обстоятельства происшествия выясняет участковый офицер, который будет опрашивать свидетелей и установить личность предполагаемого нападавшего.

В полиции также проинформировали, что потерпевший был в заведении с братом. Последний подтвердил факт происшествия, однако не сообщил, присутствовал ли рядом в момент столкновения.

"Брат живет в Каменском, а я в Киеве. О происшествии узнал от него и от матери по телефону", — рассказал Михаил Коротюк.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля.

В тот же день полицейские задержали четырех бывших участников АТО по подозрению в убийстве, а также местного жителя, который предоставил им автомобиль «Таврия», оставленный убийцей активиста. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта.

Суд Бердянска арестовал четырех подозреваемых - Артема Матюшина, Александра Обухова, Николая Ломаку и Максима Владимиренкова сроком на 60 суток без права внесения залога. По словам свидетелей, именно Матюшин стрелял из ружья по Олешко.