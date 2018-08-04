На Львовщине авто столкнулось с бетоновозом: пятеро пострадавших (фото)

Правоохранители будут решать вопрос об открытии уголовного производства.

В Радеховском районе Львовской области легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с бетоновозом. В аварии пять человек получили травмы, среди пострадавших — 14-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 3 августа на трассе Червоноград-Броды. 27-летний водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с бетоновозом КамАЗ. Водитель и четверо пассажиров Volkswagen получили травмы.

Диагнозы пострадавших уточняют врачи. Правоохранители будут решать вопрос об открытии уголовного производства.

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Утром 3 августа в Нежинском районе Черниговской области перевернулся автобус, который перевозил команду гребцов. В результате аварии травмы получили четверо детей и четверо взрослых.

2 августа в Одесской области на трассе Одесса-Рени возле села Утконосовка авто столкнулось с маршруткой. В аварии водитель легковушки погиб, еще семеро людей получили травмы.

20 июля в результате ДТП на Житомирщине погибли 10 человек, еще 10 — травмированы. Среди погибших был гражданин Грузии. Водитель маршрутки, 40-летний житель Ривно, и еще 9 его пассажиров от полученных травм погибли.

После ДТП с большим количеством жертв полиция начала проверку перевозчиков. За два дня правоохранители обнаружили 326 нарушений.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, большинство ДТП в Украине происходят из-за превышения скорости.

Генпрокурор Луценко предлагает ужесточить наказания за смертельные ДТП.