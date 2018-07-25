Отменить амнистию и условное наказание: Луценко хочет ужесточить ответственность за смертельные ДТП

Луценко добавил, что у водителя Кирилла Островского, который сбил девочку в Киеве, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотические вещества.

Генпрокурор Юрий Луценко предлагает усилить ответственность за смертельные ДТП - он считает, что надо прекратить практику амнистирования и ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок.

Об этом он написал в Facebook. "Статистика по расследованию ДТП со смертельным исходом: за 2017 год - 1689 обвинительных актов в суд, за 1 полугодие 2018 - 1031, за 2017 год осуждено ст. 286 ч.2, 3 - 1324, из них к лишению свободы - 276, каждое пятое лицо. Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - написал он.

Он также рассказал, что дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял на личный контроль.

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"Водителя задержали, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотических веществ. Для полноты анализов подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога. Харьковская обвиняемая - в судебном процессе и под арестом с октября прошлого года", - написал Луценко.

Как известно, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, поздно вечером 24 июля состоялось очередное смертельное ДТП. 23-летний водитель элитного внедорожника Hummer сбил восьмилетнюю ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а потом пытался убежать.

Проверка личности установила, что им оказался бывший боксер, а ныне ― предприниматель, занимающийся выпечкой низкокалорийных сладостей, Кирилл Островский.