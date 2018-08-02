Убийство "Сармата": четырем людям сообщено о подозрении

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Четырем подозреваемым в убийстве бывшего участника Антитеррористической операции Виталия Олешко (известного под позывным "Сармат") сообщено о подозрении.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - сообщил спикер.

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Он напомнил, что злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в результате спецоперации «Сирена» в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Лысенко.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются. Ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехвата "Сирена" для задержания преступника.

Днем патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца Олешко скрылся с места совершения преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Позже активисты сообщили, что в Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу Олешко. По их данным, действовала группа лиц, преступников опознали свидетели.