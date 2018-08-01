Пострадавшей от нападения херсонской активистке Гандзюк предоставили госохрану – юрист

21:54, 01 августа 2018
Общество
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Екатерину Гандзюк охраняет полиция / facebook.com/uakateryna

Советнице мэра Херсона, активистке Екатерине Гандзюк, которая получила химические ожоги после нападения, предоставили государственную охрану.

Об этом в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

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«Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Катерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану», – указал он.

Ранее Гандзюк доставили в Киевский ожоговый центр. По словам дежурного врача, ее состояние стабильно-тяжелое.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в областную больницу.

Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Нападение на сотрудницу горсовета Херсона полиция квалифицировала как покушение на убийство. Дело находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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Теги: #нападение#Катерина Гандзюк