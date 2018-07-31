"Меня оглушило, он упал": друг ветерана АТО "Сармата" рассказал детали его убийства

В момент убийства вместе с Олешко находился его друг, он шел за ним и уже после двойного выстрела увидел убийцу.

В Бердянске 31 июля среди белого дня во дворе собственного дома в спину был застрелен известный местный активист, бывший боец АТО Виталий Олешко (позывной "Сармат"). В момент убийства вместе с Олешко находился его друг Андрей Маджаров.

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В интервью "Апострофу" Маджаров рассказал детали убийства: "Мы с побратимами активистами приехали к дому Виталия на автомобиле. Нас было четверо. Там возле дома небольшая стоянка, а от нее недалеко ворота дома. Ребята остались в машине, они укладывали в сумку оборудование, а мы с Виталиком вышли. Мы зашли во двор, Виталик на два-три шага шел впереди меня. Мы прошли калитку, вошли на территорию двора и сразу же прозвучал двойной выстрел у меня над левым ухом. Меня немного оглушило, пошатнуло, я увидел, что Виталик упал. Я повернул голову в сторону калитки, откуда прозвучал выстрел и увидел молодого человека с бородой, который направил на меня двуствольную винтовку, но я так понял, что два заряда попали в Виталика: один в затылочную часть головы, а другой в спину. Я сразу же ногой ударил по железной калитке, так как думал, что человек выстрелит и в меня. Потом за территорией двора я услышал еще выстрелы. Открыл калитку и увидел, как наши ребята из своего легального травматического оружия открыли огонь в сторону уезжающей "Таврии", где был убийца".

Как сообщал УНИАН, под Мелитополем задержали убийцу "Сармата" и еще троих сообщников.