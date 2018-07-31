Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Киеве арестован без права на залог - прокуратура

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора.

Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, которая пропала 27 июля в Оболонском районе Киева, арестован сроком на 60 суток без права на залог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы.

Читайте такжеВ полиции рассказали о версиях убийства "Сармата" и пообещали раскрыть его в "ближайшее время"

«Заслушав доводы прокурора, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство об избрании злоумышленнику безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, 16-летняя девушка пропала вечером 27 июля на территории Оболонского района столицы. Через несколько часов ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесопарковой зоне. По подозрению в совершении этого преступления был задержан ранее судимый 54-летний местный житель.

По факту умышленного убийства мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном движимы продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.