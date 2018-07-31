В центре Киева произошло тройное ДТП: один из легковых автомобилей загорелся (фото)

Один из водителей нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.

На бульваре Леси Украинки в Киеве произошло тройное ДТП: столкнулись легковые автомобили Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Как сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook, один из водителей нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.

В результате столкновения автомобиль Volkswagen загорелся, сообщили в группе "Киев оперативный". Пожар удалось потушить с помощью огнетушителей. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, 24 июля, на перекрестке ул. Щусева и вул. Елены Телиги в Киеве водитель автомобиля Nissan не остановился на красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где совершил столкновение с Renault Kangoo.

В результате столкновения один из автомобилей выехал на тротуар, где в то время находились пешеходы. От удара один пешеход погиб на месте, еще одну женщину госпитализировали с многочисленными травмами. Также в результате ДТП травмированы водитель и пассажир автомобиля Renault Kangoo.