Камеры наблюдения зафиксировали момент жуткого смертельного ДТП на Дорогожичах в Киеве (видео)
Момент смертельного ДТП, которое произошло 24 июля возле метро Дорогожичи в Киеве, попал на видео камер наблюдения.
Видео обнародовано на Youtubе.
На кадрах с камер видно, как одному из пешеходов едва удалось отскочить от машины, которая вылетела на тротуар. Другому повезло меньше: автомобиль влетел прямо в него, ударив мужчину об столб светофора, а после прижав к забору.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!
Как сообщал УНИАН, авария произошла на углу улиц Елены Телиги и Щусева. В результате столкновения одну из легковушек отбросило на тротуар, где в это время находились люди.
Один из пешеходов, мужчина 1961 г.н., погиб, другого пешехода направили в больницу с тяжелыми травмами.
Также пострадали пассажир и водитель Renault. Именно этот автомобиль сбил людей и остановился, врезавшись в бетонный отбойник над путепроводом по улице Елены Телиги.