Камеры наблюдения зафиксировали момент жуткого смертельного ДТП на Дорогожичах в Киеве (видео)

На кадрах с камер видно, как одному из пешеходов едва удалось отскочить от машины, которая вылетела на тротуар.

Момент смертельного ДТП, которое произошло 24 июля возле метро Дорогожичи в Киеве, попал на видео камер наблюдения.

Видео обнародовано на Youtubе.

На кадрах с камер видно, как одному из пешеходов едва удалось отскочить от машины, которая вылетела на тротуар. Другому повезло меньше: автомобиль влетел прямо в него, ударив мужчину об столб светофора, а после прижав к забору.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

Видео VSYAchiNA

Как сообщал УНИАН, авария произошла на углу улиц Елены Телиги и Щусева. В результате столкновения одну из легковушек отбросило на тротуар, где в это время находились люди.

Один из пешеходов, мужчина 1961 г.н., погиб, другого пешехода направили в больницу с тяжелыми травмами.

Также пострадали пассажир и водитель Renault. Именно этот автомобиль сбил людей и остановился, врезавшись в бетонный отбойник над путепроводом по улице Елены Телиги.