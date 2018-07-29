Информировать просят по телефону 102.

Полиция Киева просит сообщить любую информацию, связанную с убийством девушки на Оболони 27 июля.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, сейчас проводится расследование.

«Правоохранители обращаются ко всем свидетелям и очевидцам с просьбой, если вы видели молодую девушку, которая вечером находилась в районе лесополосы на улице Вышгородской, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пущи-Водицы, или других лиц, которые были в этом районе, предоставить любой какую информацию об этих обстоятельствах», - говорится в сообщении.

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По данным полиции, девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майка и кроссовки светлого цвета.

Обращаться можно по телефонам: 102, 418-30-22 или (067) 976-39-20.

Как сообщал УНИАН, 28 июля около 3-х ночи полицейские на столичной Оболони обнаружили тело 16-летней девушки, жительницы Закарпатской области, с признаками насильственной смерти.

Тело девушки нашли в лесополосе на улице Вышгородской.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.