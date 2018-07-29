В Киеве произошел пожар на складе (фото, видео)

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В Киеве сегодня ночью, 29 июля, произошел пожар в административно-складском здании на ул. Академика Бутлерова, 8 (Днепровский район). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв м с распространением пламени на крышу.

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"К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Как сообщают спасатели, жертв и пострадавших в результате пожара нет.