В Днепре в результате нападения роя шершней один человек скончался, еще один госпитализирован
17:43, 28 июля 2018Происшествия
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Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром.
В Днепре рой шершней напал на мужчину / фото kyiv.depo.ua
Сегодня в Днепре в результате нападения роя шершней один человек скончался, еще один госпитализирован.
Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, информация о происшествии поступила от полиции до спасательной службы около 10.00 утра.
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«В Соборном районе, в Тонельной балке рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второго мужчину госпитализировали в 6-й больнице. На месте дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС», - сообщил Кульбач.
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