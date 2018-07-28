Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром.

Сегодня в Днепре в результате нападения роя шершней один человек скончался, еще один госпитализирован.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, информация о происшествии поступила от полиции до спасательной службы около 10.00 утра.

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«В Соборном районе, в Тонельной балке рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второго мужчину госпитализировали в 6-й больнице. На месте дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС», - сообщил Кульбач.