Кровавое ДТП в Киеве: 23-летний водитель-убийца девочки не был владельцем авто

Машину арестуют как вещественное доказательство.

23-летний водитель Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, не был владельцем этого авто.

Об этом ТСН сообщили в прокуратуре Киева. Машину арестуют как вещественное доказательство. А водителю объявили подозрение и будут избирать меру пресечения. Вероятно, судебное заседание состоится в четверг, 26 июля.

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Также в прокуратуре сообщили, что у них есть видео аварии, на котором видно, как автомобиль проехал переход на красный свет, но тормозил ли он за светофором – на записи не видно.

Как сообщалось, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться. Девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку на 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.