В Николаеве из-за похищения ребенка объявлен план "Сирена" - СМИ

Очевидец утверждает, что двое мужчин кавказкой внешности, схватили стоявшего на тротуаре мальчика примерно 9 лет, подвели к автомобилю и затолкали в багажник.

Днем во вторник, 24 июля, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве прохожий заявил, что стал свидетелем похищения 9-летнего ребенка.

Об этом «Новостям-N» сообщили очевидцы происшествия. Похищение произошло возле гастронома «Сотка». Очевидец утверждает, что возле тротуара остановился автомобиль, предположительно цвета мокрого асфальта. Из него вышли двое мужчин кавказкой внешности, схватили стоявшего на тротуаре мальчика примерно 9 лет, подвели к автомобилю и запихали в багажник. После этого автомобиль уехал.

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На место происшествия прибыла опергруппа Центрального райотдела полиции. В городе объявлен оперативный план «Сирена».

В ходе общения с гражданином, заявившим о похищении ребенка, у полицейских возникли сомнения в его адекватности.

По словам правоохранителей, за данным гражданином числится около 30 вызовов различного характера, которые не нашли своего подтверждения.

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