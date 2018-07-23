В Полтавской области ночью на трассе обокрали народного депутата
В Полтавской области в ночь на 22 июля неизвестные ограбили на дороге внефракционного народного депутата Наталью Веселову.
Об этом сообщает ТСН с ссылкой на областную полицию.
Инцидент произошел, когда автомобиль остановился для замены колеса.
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"Во время движения по автодороге Киев-Харьков в Великобагачанском районе на отрезке пути в селе Коноплянка автомобиль, в котором ехала депутат, остановился для смены колеса. Пока они отвлеклись на ремонтные работы, неизвестный похитил из салона личные вещи, которые находились в рюкзаке", – сообщили правоохранители.
В рюкзаке, похищенном у Веселовой, были наличные, банковские карты и личные документы, включая удостоверение депутата и дипломатический паспорт.
Также в полиции не исключают, что грабители умышленно положили на дорогу предмет, после наезда на который колесо пробилось.
Возбуждено уголовное производство по статье 185 (кража) УКУ. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в июне в Киеве воры украли у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами. Факт обращения гражданина Литвы в полиции подтвердил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.