Омелян назвал причину сегодняшних смертельных ДТП в Украине

Сегодня в Николаевской и Житомирской областях произошли ДТП с участием микроавтобусов, которые унесли жизни 15 человек.

Причиной смертельных ДТП в Украине сегодня, 20 июля, в результате которых погибли 18 человек и более 20 получили травмы, стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Ужасные ДТП забрали жизни 15 человек. Более десяти травмированы. В обоих случаях причиной автоаварий стало грубое нарушение правил дорожного движения", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Николаевской и Житомирской областях произошли ДТП с участием микроавтобусов, которые унесли жизни 18 человек. Так, в Николаевской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком 5 человек погибло, еще 12 госпитализированы. В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

Читайте такжеСмертельное ДТП с гражданами Беларуси на Николаевщине: водителя грузовика задержали

В последнее время количество резонансных аварий увеличилось. Так, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы. В ответ на это Лавренюк предложил отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, получившего его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что, если в течение 2 лет лицо совершает не более двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины с 60 км/ч до 50 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.