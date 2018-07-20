В результате смертельного ДТП на Житомирщине погиб гражданин Грузии

По данным полиции, водитель маршрутки «Киев - Ривне» родом из Хмельницкой области.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика, произошедшего сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области, погиб гражданин Грузии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Согласно сообщению, по состоянию на 17.00 известно, что среди погибших: гражданин Грузии, 1962 г.р., житель Полонного Хмельницкой области, 1974 г.р. (водитель маршрутного автобуса), житель с. Гульская Новоград-Волынского района, 2004 г.р., жительница Киева (уроженка Ривненской области), 1958 г.р.

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Также в медицинские учреждения Житомира доставлены: жительница Ружинского района Житомирщины, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, жительница с. Гульская Новоград-Волынского района, 1999 г.р., жительница Новоград-Волынского, 1975 г.р., еще одна женщина, личность которой устанавливается.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около 10.40 на автодороге Киев - Чоп возле с. Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев - Ривне» и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

Среди погибших - один ребенок и водитель маршрутного автобуса.

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим в результате аварии.