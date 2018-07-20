Все погибшие и травмированные в результате ДТП на трассе "Одесса-Киев" являются гражданами Беларуси - полиция

Полиция открыла «горячую линию» для близких пострадавших во время автоаварии, по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке.

Пятеро погибших и 12 травмированных в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром на автодороге «Киев-Одесса» в Николаевской области, являются гражданами Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области, следователями установлены личности граждан, погибших и получивших травмы во время ДТП.

«Все они являются гражданами Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Полиция открыла «горячую линию» для близких пострадавших во время автоаварии, по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке.

Также следователями проинформировано о происшествии Министерство иностранных дел.

Читайте такжеВ Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: пять человек погибли, еще 12 госпитализированы (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», неподалеку пгт Кривое Озеро Николаевской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, следовавшего по маршруту «Одесса-Гомель», с белорусской регистрацией, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.